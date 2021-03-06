В Оберстдорфе (Германия) на чемпионате мира по лыжным гонкам начался женский классический марафон на 30 км, спортсменки вышли на гонку с общего старта.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

В составе сборной России гонку начали четыре спортсменки: Татьяна Сорина (4-й стартовый номер), Яна Кирпиченко (10), Алиса Жамбалова (12) и Мария Истомина (43). Наталья Непряева пропускает старт из-за простуды.

Сборную Норвегии представляют Тереза Йохауг (2-й стартовый номер), Хелене Мари Фоссесхольм (7), Хейди Венг (11), Тириль Венг (19) и Анне Кьерсти Калво (23).

В составе шведской команды выступают Эбба Андерссон (1), Фрида Карлссон (5), Эмма Рибом (16) и Шарлотта Калла (21).