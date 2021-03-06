Россиянин Александр Большунов ответил на обвинения норвежских СМИ, которые считают, что он умышленно наступил на палку Йоханнесу Клебо в ходе эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам.

Россиянин подтвердил, что действительно наступил норвежцу на палку, но сделал это не специально.

«Да, я наступил на палку. Но он шёл немного медленнее по сравнению со мной в этот момент. Вот почему это произошло», — приводит слова Большунова NRK.

Напомним, 5 марта, Большунов и Клэбо сражались за победу в эстафете. Оба бежали четвертый этап, но норвежец ушел в гонку с преимуществом в 34 секунды. Александр сумел ликвидировать отрыв, но не сумел выдержать темп соперника на последнем подъеме и стал вторым.