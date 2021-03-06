Чемпионка Европы Алена Косторная успела потренироваться на катке «Хрустальный». Это стало понятно по фотографии, которую сделала юная фигуристка группы Этери Тутберидзе Мирослава Лебедева.

«Рады видеть», – написала Мирослава Лебедева, которая также тренируется на катке «Хрустальный».

Уже через несколько минут после публикации фото Лебедевой и Косторной пропало из сторис инстаграма девочки.

Напомним, что Косторная, летом перешедшая от Тутберидзе к Евгению Плющенко, захотела вернуться назад. Официально переход пока не осуществлен, поскольку обе стороны занимаются финансовыми вопросами. Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская рассчитывает на компенсацию затрат на фигуристку.