Норвежка Тирил Экхофф победила в женском спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. На дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами Экхофф допустила один промах.

Второе место заняла украинка Юлия Джима, которая обошлась без штрафных кругов и пришла второй с отсванием в 9,3 секунды. Тройку сильнейших замкнула итальянка Лиза Виттоцци (без промахов), отстав на 15 секунд от лидера.

Российские биатлонистки не сумели попасть в первую десятку. Лучший результат среди россиянок показала Ульяна Кайшева, завершившая гонку на 13-й строчке.