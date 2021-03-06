Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев вспомнил, как клуб не приобрел действующего форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.

По словам Корнеева, он узнавал о цене за этого футболиста, когда он еще играл за аргентинский «Институто». Дибала стоил около 4 млн евро. Корнеев отметил, что Дибалы Россия не была приоритетом в плане развития карьеры, но если бы сделал предложение, его бы рассмотрели.

В тот момент решили по нему не двигаться. Точнее, вообще не было никакого решения, оставили на поток», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, что Корнеев работал спортивным директором «Зенита» в конце нулевых-начале десятых годов.

В текущем сезоне Пауло Дибала сыграл в составе «Ювентуса» 16 матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.