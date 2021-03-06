Российская биатлонистка Светлана Миронова, завершившая спринт на 24-м месте на этапе Кубка мира в Нове-Место, прокомментировала свое состояние. Россиянка стреляла с картонкой на винтовке.

Миронова отметила, что стреляла с картонкой из-за солнца, которая светил либо сзади, либо слева. В Нове-Место оно светит справа — пришлось ставить картонку от патронов и работать, чтобы солнце не светило в глаза.

«Аналитику ещё не видела, но по ощущениям — да, гонка была тяжёлая. Пошёл небольшой спад после чемпионата мира. Надеюсь, после этого этапа я вернусь в форму и буду чувствовать себя легче, — отметила Миронова в эфире «Матч ТВ».

Спринт в Нове-Место выиграла Тириль Экхофф. Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева была тринадцатой.