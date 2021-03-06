Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла масс-старт на 30 километров классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

Эта гонка стала заключительной в программе ЧМ-2021 для женщин.

Дистанцию в 30 километров Йохауг преодолела за 1 час и 24 минуты. Второе место заняла еще одна норвежка Хайди Венг, она уступила 2 минуты и 34 секунды. Бронза ЧМ — у шведки Фриды Карлссон, она опередила на финише соотечественницу Эббу Андерссон.

Лучшая из россиянок на дистанции — Татьяна Сорина, она заняла 9-е место, в общей сложности уступив лидеру на финише почти четыре минуты. На 12-м месте расположилась Яна Кирпиченко, она дважды упала на финишном круге, поэтому не смогла побороться за десятку сильнейших.