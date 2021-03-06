Шведская лыжница Фрида Карлссон попала в больницу после финиша классического марафона на 30 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.

Об этом сообщает шведское издание Expressen.

Сразу после финиша Карлссон легла на снег, а затем закричала от боли, держась за правую руку. В финишном створе Фрида не смогла опередить представительницу Норвегии Хайди Венг и завоевала в гонке бронзовую награду.

Сначала врачи оказывали Карлссон помощь на месте, а затем погрузили на носилки и увезли ее на скорой.

Первое место в марафона на чемпионате мира заняла норвежка Тереза Йохауг. Она опередила соперниц более чем на две с половиной минуты, почти всю гонку пройдя в одиночестве.