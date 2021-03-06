Московский ЦСКА всухую обыграл грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Команда Виктора Гончаренко забила по голу в каждом из таймов. На 38-й минуте удалось отличиться новичку команды Саломону Рондону. Он реализовал пенальти, заработанный ЦСКА за игру рукой Зорана Нижича.

Во втором тайме форвард Никола Влашич увеличил преимущество москвичей. Автором голевой передачи стал Саломон Рондон.

ЦСКА на время приблизился к «Зениту» в турнирной таблице, сейчас у московской команды 40 очков после 21 тура. «Ахмат» пока идет на 11-м месте с результатом в 26 очков.