Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о поведении тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруги Яны Рудковской в отношении ухода Алены Косторной.

В своем профиле в «Фэйсбуке» Железняков написал, что уже не понимает, что происходит с миром, поскольку Даниила Глейхенгауза (а в его лице и весь тренерский штаб) обвинили в лукавстве, а затем на следующий день Яна Рудковская сообщила о том, что у Алены Косторной есть контракт с академией и кто-то должен по нему заплатить, если она уйдет.

«Вот он, мир двойных стандартов», — заключил Железняков.

Напомним, ранее Яна Рудковская подчеркнула, что мама Алены Косторной от лица фигуристки заключала контракт с клубом, и чтобы перейти в другую школу, необходимо будет платить.