Стал известен порядок выхода на лёд фигуристов, участвующих в шоу «Юбилей Алексея Мишина» в СК «Юбилейный» в Петербурге. Шоу состоится сегодня, 6 марта.

Открывать выступления в первом отделении будет общий номер, а с речью выступит губернатор Петербурга Александр Беглов. В первом отделении ожидается выступление Софьи Титовой, Анастасии Гуляковой, Макара Игнатова, Глеба Лутфуллина, Софьи Самодуровой, Евгения Семененко, Андрея Мозалева, Александры Трусовой, Александра Самарина, пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Будет показан групповой номер от учеников групп Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской, а также выступит команда синхронного катания «Парадиз».

Во втором отделении выступит 7-летний сын Евгения Плющенко Александр, а также его отец, ученики Мишина Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, Вероника Жилина, Дмитрий Алиев, Артур Гачинский, танцевальные пары Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Также ожидается групповой номер от команды учеников Мишина.