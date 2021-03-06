Петербургский СКА начал третью встречу против минского «Динамо» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Игра проходит на «Минск-Арене» в Минске, прямая трансляция игры доступна здесь.

Ранее прошли два первых матча этого противостояния в Петербурге в «Ледовом дворце» и завершились победами СКА. В первой игре петербуржцы выиграли со счётом 4:2, во втором матче — со счётом 6:4.

Серия состоится до четырёх побед одной из команд, максимальное количество матчей в одной серии — 7.

В регулярном чемпионате СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, а минское «Динамо» финишировало на седьмой строчке. В розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ СКА и минское «Динамо» обменялись домашними победами.