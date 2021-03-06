Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении лыжниц российской команды в марафоне на 30 километров на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Слова Бородавко цитирует портал «Чемпионат». Как считает тренер, в целом, девушки выступили неплохо, однако планировалось, что они смогут пробежать лучше.

«На мой взгляд, не очень удачный выбор лыж у Сориной. После смены были очень хорошие лыжи. Если бы зацепилась в первой группе, то вполне могла бороться за медаль», — сказал Бородавко.

По мнению тренера, для Яны Кирпиченко 30 километров на ЧМ в Оберстдорфе стали ее первой настолько длинной дистанцией, и она могла не рассчитать силы.

Напомним, Татьяна Сорина стала 9-й на масс-старте классическим стилем 30 километров в Оберстдорфе, Яна Кирпиченко стала 11-й.