Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин получил травму в матче против «Ромы» в чемпионате Италии по футболу.

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. По сообщению «Фиорентины», играя против Ромы в матче 25-го тура Серии А, Кокорин почувствовал боль, а затем на обследовании врачи выявили у него повреждение прямой мышцы левого бедра. Сейчас форвард приступил к восстановлению. Из-за травмы Кокорину не удастся сыграть в матче против «Пармы» в 26-м туре Серии А.

Встречу с «Ромой» «Фиорентина» проиграла со счетом 1:2, Кокорин результативными действиями не отметился. В общей сложности форвард провёл 3 матча в чемпионате Италии и отметился одной желтой карточкой.