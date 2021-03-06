На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место стартовала мужская спринтерская гонка.

Прямую трансляцию гонки можно найти здесь. Спортсмены пробегут дистанцию в 10 километров и будут стрелять на двух огневых рубежах: из положения лежа и из положения стоя.

Сборную Рссии по биатлону в этом спринте представляют шесть биатлонистов: Александр Логинов (3-й стартовый номер), Матвей Елисеев (17), Евгений Гараничев (35), Эдуард Латыпов (42), Карим Халили (79) и Кирилл Стрельцов (97).

В составе команды Норвегии побегут Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале и Эндрю Стремсхейм.

Накануне в Нове-Место состоялась мужская эстафета, сборная России финишировала на второй строчке, обогнав команду Норвегии и уступив только четверке из Германии.