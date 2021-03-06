На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место стартовала мужская спринтерская гонка.
Прямую трансляцию гонки можно найти здесь. Спортсмены пробегут дистанцию в 10 километров и будут стрелять на двух огневых рубежах: из положения лежа и из положения стоя.
Сборную Рссии по биатлону в этом спринте представляют шесть биатлонистов: Александр Логинов (3-й стартовый номер), Матвей Елисеев (17), Евгений Гараничев (35), Эдуард Латыпов (42), Карим Халили (79) и Кирилл Стрельцов (97).
В составе команды Норвегии побегут Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале и Эндрю Стремсхейм.
Накануне в Нове-Место состоялась мужская эстафета, сборная России финишировала на второй строчке, обогнав команду Норвегии и уступив только четверке из Германии.
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