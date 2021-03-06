Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился последними данными о переходе Алены Косторной обратно в группу Этери Тутберидзе.

Слова Лайшева цитирует портал РИА Новости. Директор школы отметил, что никакой окончательной информации о возвращении Косторной к бывшим тренерам пока нет — все находится на уровне переговоров между фигуристкой и Этери Тутберидзе, а сам Лайшев в это не вмешивается.

«Если переход состоится, смогу сказать о нем точно. Косторная и так обязана ещё год давать результат за нас, так как стала чемпионкой Европы за «Самбо-70», — сказал Лайшев, отметив, что тренер имеет очень хороший результат, поэтому решать именно ей.

Напомним, вчера Яна Рудковская сообщила о том, что у Алены Косторной был контракт с «Ангелами Плющенко» и его необходимо разорвать, чтобы спортсменка смогла уйти.