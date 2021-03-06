Петербургский СКА выигрывает у минского «Динамо» после первого периода в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Игра проходит в Беларуси на стадионе «Минск-Арена», на данный момент счёт в матче 1:0 в пользу СКА.

На пятой минуте встречи счёт открыл Антон Швец-Роговой при игре в равных составах. Авторами результативных передач в этой атаке стали Игорь Ожиганов и Эмиль Галимов.

В первом периоде команды обменялись удалениями, но ни одна не смогла реализовать большинство. Игорь Ожиганов отправился на скамейку штрафников за подножку, как и Франсис Паре.

Счет в серии на данный момент 2:0 в пользу СКА, команда одержала две домашние победы со счётом 4:2 и 6:4. Счет в серии ведётся до четырёх побед одной из команд.