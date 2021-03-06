Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о том, что норвежка Тереза Йохауг сравнялась с ней по числу золотых медалей чемпионатов мира по лыжным гонкам.

Слова Вяльбе приводит журналист «Спорт-Экспресса» Владимир Иванов в своём телеграм-канале SportFack.

«Я бы даже в лучшие годы не обыграла Йохауг. Это невозможно. Мы люди, а она — машина», — сказала Вяльбе.

Напомним, Тереза Йохауг сегодня, 6 марта, выиграла масс-старт классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Она обогнала соперниц более чем на две с половиной минуты, оторвавшись после первого круга. Это золото стало для Йохауг 14-м в карьере, столько же побед на ЧМ одержала в спортивной карьере Елена Вяльбе. Абсолютным рекордсменом является норвежка Марит Бьорген (18 побед).