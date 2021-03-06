Минское «Динамо» сравняло счёт в матче с петербургским СКА по итогам второго периода в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

Игра проходит на стадионе «Минск-Арена», после двух периодов счёт в матче 2:2.

В начале второго периода СКА увеличил преимущество в матче благодаря шайбе Эмиля Галимова. Ему ассистировали Антон Швец-Роговой и Мальте Стрёмвалль.

Затем минское «Динамо» совершило рывок и за семь минут до конца периода забросило две шайбы. На 34-й минуте отличился Алексей Протас, а на 39-й минуте отличился Павел Варфоломеев, реализовавший большинство после удаления Василия Подколзина.

На данный момент счёт в серии 2:0 в пользу СКА, команда Валерия Брагина одержала две победы на домашней арене.