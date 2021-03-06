Французский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года Симон Дестьё стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Спортсмен преодолел дистанцию за 22 минуты и 13,6 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.

Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, он уступил лидеру 2,1 секунды, также не допустив ошибок в стрельбе. Третье место у немца Арнда Пайфера: он, как и коллеги, стрелял чисто, уступив 6,8 секунд на финише.

Лучший из россиян Эдуард Латыпов замкнул десятку сильнейших по итогам гонки. Он допустил один промах на втором огневом рубеже и уступил около 40 секунд. Карим Халили занял 16-е место в гонке, Александр Логинов — 23-е, Матвей Елисеев — 34-е место. Евгений Гараничев завершил гонку на 37-м месте, Кирилл Стрельцов стал 63-м и не попал в пасьют.