Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Роттердаме, обыграв в полуфинале представителя Греции Стефаноса Циципаса.

Теннисисты провели на корте центра «Ахой Роттердам» 1 час и 37 минут, сыграв два сета. Счёт по партиям 6:3, 7:6 в пользу Рублева, второй сет он выиграл на тай-брейке со счётом 7:2.

За встречу Рублев сумел сделать шесть эйсов и допустил две двойных ошибки, на его счету два реализованных брейк-пойнта из трех. Его соперник семь раз подал навылет, но допустил три двойных ошибки, а также не реализовал ни одного брейка из пяти.

В финале турнира в Роттердаме Рублев сразится с победителем второго полуфинала, в котором друг с другом сыграют хорват Борна Чорич и представитель Венгрии Мартон Фучович. Финал турнира в Роттердаме состоится завтра, 7 марта.