Российская фигуристка Александра Трусова чисто откатала короткую программу на юбилее Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Шоу проходит в СК «Юбилейный».

Фигуристка выступала в первом отделении шоу, показав свою актуальную короткую программу под «Апассионату». Спортсменка прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Также в первом отделении совместный номер представили четверо фигуристов одиночников из групп Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской — Марк Кондратюк, Александр Самарин, Макар Игнатов и Дмитрий Алиев. Они катались под песню «Как молоды мы были» в исполнении Александра Градского, Кондратюк и Алиев исполнили параллельный четверной тулуп.

Также было показано видео-поздравление Алексея Мишина с днем рождения от тренера Рафаэля Арутюняна.