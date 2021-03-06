Петербургский СКА и минское «Динамо» вничью завершили основное время третьего матча серии плей-офф Кубка Гагарина.

Игра проходит в эти минуты на стадионе «Минск-Арена», счёт в матче на данный момент 3:3.

В третьем периоде команды вновь обменялись шайбами. На 47-й минуте в составе СКА отличился Игорь Ожиганов, ему ассистировали Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко. Затем на 55-й минуте «Динамо» удалось отыграться благодаря шайбе Ильи Шинкевича.

В первых двух периодах в составе СКА отличились Эмиль Галимов и Артем Швец-Роговой, а в составе минского «Динамо» — Алексей Протас и Павел Варфоломеев.

Сейчас счет в противостоянии 2:0 в пользу СКА благодаря двум домашним победам команды Валерия Брагина на старте серии.