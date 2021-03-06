Российский фигурист, 7-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко представил сольный номер, открыв второе отделение шоу, посвящённого 80-летнему юбилею тренера Алексея Мишина.

Об этом сообщает портал Metaratings.

Фигурист исполнил программу безошибочно, в основном, она состояла из двойных прыжков. Ведущий шоу Максим Траньков представил Плющенко-младшего следующим образом: «Плющенко – настоящий бренд, на льду – представитель династии».

Перед началом шоу Евгений Плющенко внимательно следил на тренировкой сына на заключительной репетиции. Ожидается, что с номером под музыку Эдвина Мартона выступит и сам Евгений Плющенко. Во втором отделении также откатаются олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также ученики Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.