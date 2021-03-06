Российская фигуристка, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная не сможет начать тренировки в новом клубе, пока не разберётся по обязательствам в «Ангелах Плющенко».

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Косторная не сможет возобновить тренировки в «Хрустальном», пока спортсменка не закроет все обязательства перед академией «Ангелы Плющенко», — цитирует агентство слова источника.

Напомним, в группе Этери Тутберидзе Алена Косторная тренировалась с 2017-го года, а в июле 2020-го перешла в академию «Ангелы Плющенко». По словам Яны Рудковской, мать спортсменки заключила контракт с школой, поэтому сейчас должна возместить затраты. Это стало препятствием для начала тренировок.