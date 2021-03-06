Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева представила публике новый показательный номер на 80-летнем юбилее своего тренера Алексея Мишина. Шоу проходит в СК «Юбилейный».

Фигуристка выступила с программой от Ильи Авербуха, поставленной под песню Дианы Арбениной «Секунду назад». В постановке Туктамышева чисто исполнила все прыжки: два двойных акселя, тройной лутц и тройной флип.

Изначально Туктамышева планировала исполнить одну из старых своих программ, однако остановилась на совершенно новой постановке от Авербуха, которую ставили совсем недавно.

Ранее на шоу с сольным номером выступил сын Евгения Плющенко Александр Плющенко, а также соревновательную короткую программу показала Александра Трусова.