Петербургский СКА обыграл на выезде минское «Динамо» в третьем матче стартовой серии в плей-офф Кубка Гагарина.

Игра прошла на стадионе «Минск-Арена» и завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Валерия Брагина.

В первом периоде СКА вышел вперёд благодаря шайбе Антона Швеца-Рогового. Затем во втором периоде петербуржцы удвоили преимущество засчёт шайбы Эмиля Галимова, но скоро его потеряли: в составе минского «Динамо» отличились Алексей Протас и Павел Варфоломеев.

В третьем периоде команды обменялись шайбами. В составе СКА отличился Игорь Ожиганов, а за «Динамо» забросил Илья Шинкевич.

Победную шайбу на исходе первого овертайма забросил форвард СКА Линден Вей. Теперь счет в противостоянии 3:0 в пользу СКА.