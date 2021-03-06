Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова с ошибкой откатала показательный номер в образе Эсмеральды на 80-летнем юбилее тренера Алексея Мишина.

Об этом сообщает портал Sport24.

Шоу проходит в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Спортсменка уже исполняла этот номер по ходу сезона-2020/21, а изначально его ставил хореограф Даниил Глейхенгауз для выступления на чемпионате мира 2020 года в Монреале, который отменили.

По ходу программы Загитова исполнила два прыжковых элемента: она чисто прыгнула тройной лутц, но затем ошиблась на флипе, сделав «бабочку» вместо тройного прыжка.

Алина Загитова с декабря 2019-го года не участвует в соревнованиях, однако она лишь приостановила карьеру, но не завершала её.