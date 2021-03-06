Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил своего тренера Алексея Мишина на шоу, посвященном его 80-летнему юбилею.

Слова Плющенко цитирует портал Sport24. Фигурист назвал своего наставника единственным, любимым и неповторимым. «Да, у нас бывало всякое — мы ругались и мирились, ссорились и радовались, много смеялись. Всегда мог опереться на Алексея Николаевича», — сказал Плющенко.

Фигурист отметил, что они вместе с Мишиным выбирали квартиры и дома, машины и питомцев, поскольку оба — заядлые собачники. Также Плющенко пожелал своему тренеру здоровья и счастья, отметив, что у Мишина прекрасная семья.

«Творите, творите и еще раз творите. Все, что у меня есть, благодаря этому человеку. Легендарный Алексей Николаевич Мишин!» — сказал Плющенко.