Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе официально согласилась взять бывшую ученицу, чемпионку Европы Алену Косторную обратно в свою группу.

В сюжете для новостной программы «Время» показали эксклюзивные кадры первой тренировки Алены Косторной в «Хрустальном» после возвращения к Тутберидзе. Также в программе ожидается интервью с Этери Тутберидзе и с Аленой Косторной по поводу перехода фигуристки обратно из «Ангелов Плющенко».

Напомним, вчера стало известно, что мать Алены Косторной заключила контракт с академией Ангелы Плющенко». Об этом сообщила супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская. Из-за этого контракта, по словам Даниила Глейхенгауза, Косторная не могла начать тренировки в «Хрустальном».