Главный тренер петербурского СКА Валерий Брагин высказался о третьем матче команды в серии против минского «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина.

Слова Брагина цитирует портал «Чемпионат». По мнению тренера, три периода игра была равной, а в овертайме СКА удалось забить при игре 5 на 3, поэтому пришла победа.

«Минская команда играет на атаку, с ними непросто. Каждый матч складывается тяжело. Четвёртый, наверное, пройдёт в таком же ключе», — сказал Брагин, добавив, что доволен игрой вратаря Александра Самонова, который совершал ключевые сейвы в матче.

«Мы реализовали два большинства и не пропустили больше одного гола при большом штрафе — это ключевые моменты», — сказал Брагин.

Напомним, СКА обыграл «Динамо» со счётом 4:3, победная шайба была заброшена в овертайме.