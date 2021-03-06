Российская фигуристка, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная рассказала о возвращении в группу Этери Тутберидзе после полугодичного нахождения в академии «Ангелы Плющенко».

В эфире программы «Время» Косторная рассказала о причинах ухода из академии. «Когда я тренировалась в этом сезоне, я понимала, что я не могу себя заставить что-либо сделать. У Этери Георгиевны я сделала бы все это и даже больше», — отметила фигуристка.

«Ту же раскатку я ехала и я умирала. Давно не раскатывалась в таком темпе», — добавила Косторная, отметив. что шестое место в финале Кубка России показало, что она все сделала не так.

Напомним, Алена Косторная тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» с августа 2020 года по февраль 2021-го, за это время она успела принять участие в трех турнирах.