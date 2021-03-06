Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о том, на каких условиях приняла Алены Косторную обратно в свою группу.

«Она должна полностью войти в наш процесс без дополнительных выходных, без условий, что кто-то мешается на льду. И запрыгать тройной аксель», — рассказала тренер в эксклюзивном интервью Первому каналу.

Напомним, Алена Косторная тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» с августа 2020 года по февраль 2021-го, за это время она успела принять участие в трех турнирах.

У Этери Тутберидзе Косторная занималась с 2017-го года, под ее руководством фигуристка выиграла бронзу и серебро чемпионата России, золото финала Гран-при среди юниоров и среди взрослых, а также золото чемпионата Европы.