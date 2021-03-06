Стало известно, кто из российских лыжников примет участие в классическом марафоне на 50 километров в заключительный день чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Официальные старт-листы появились на сайте FIS.

Сборную России по лыжным гонкам будут представлять Александр Большунов, Евгений Белов, Алексей Червоткин и Илья Семиков.

Сборную Норвегии представят пять лыжников: Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд (персональная квоте действующего чемпиона мира), Пол Голберг, а также Йоханнес Клэбо.

Начало гонки назначено на 15:00 по московскому времени. Этот марафон станет заключительной гонкой в программе чемпионата мира в Оберстдорфе. Ранее женский марафон на 30 километров выиграла Тереза Йохауг.