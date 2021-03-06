Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о том, что её дочь Диана Дэвис сыграла едва ли не решающую роль в возвращении Алены Косторной из академии «Ангелы Плющенко» в «Хрустальный».

«Диана была ее адвокатом, она сказала, что ей нужно дать шанс», — заявила Тутберидзе в эксклюзивном интервью Первому каналу. Тренер отметила, что решила дать второй шанс фигуристке, подчеркнув, что не хотела оставлять человека с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь.

Напомним, Алена Косторная тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» с августа 2020 года по февраль 2021-го, за это время она успела принять участие в трех турнирах, в том числе занять шестое место в финале Кубка России.