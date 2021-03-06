Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная вернётся к программам, поставленным до ее ухода в академию «Ангелы Плющенко», и будет исполнять их на шоу.

Об этом сообщалось в сюжете Первого канала для новостной программы «Время».

В июле 2020-го года Алена Косторная поставила произвольную программу для сезона-2020/21 под песню Билли Айлиш «Lovely». Автором программы стал Даниил Глейхенгауз. В сети даже появлялся отрывок этой программы: момент, на котором Даниил Глейхенгауз и Алена Косторная исполняют дорожку шагов.

После перехода в «Ангелы Плющенко» Косторная не возвращалась к этим программам, однако теперь она снова тренируется у Этери Тутберидзе и сможет исполнить эту произвольную программу на шоу, которые состоятся в апреле.