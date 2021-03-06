Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о массовых проблемах команды перед матчем с «Рубином» в 21-м туре РПЛ.

Слова Слуцкого цитирует клубная пресс-служба. «У нас достаточно серьезные кадровые проблемы. Они существовали и перед игрой со «Спартаком». Перед игрой с «Зенитом» они приняли совсем уже массовый характер», — сказал тренер, добавив, что дисквалификаций и травм стало слишком много.

По словам Слуцкого, основная задача — подготовить футболистов так, чтобы они вышли в оптимальном состоянии, кто-то сыграет не на своей позиции. «О сопернике мы думаем во вторую очередь. Понятно, что «Зенит» — это лучшая команда нашего чемпионата, укомплектованная игроками высочайшего уровня», — добавил Слуцкий.

Напомним, матч «Рубин» — «Зенит» состоится в Казани 8 марта.