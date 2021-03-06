Мюнхенская «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

На старте матча «Боруссия» повела в счете благодаря быстрому дублю норвежского форварда Эрлинга Холанда. До конца первого тайма «Бавария» успела сравнять счет: на 26-й и 44-й минутах отличился поляк Роберт Левандовски.

Победный гол был забит лишь в самом конце второго тайма: на 88-й минуте отличился Леон Горетцка. Спустя две минуты Левандовски оформил хет-трик, установив окончательный счет в матче.

Благодаря победе над «Боруссией» «Бавария» вновь возглавила турнирную таблицу Бундеслиги, она опережает «РБ Лейпциг» на 2 очка.