Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась по поводу выступления лыжниц сборной России на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Слова Вяльбе цитирует агентство ТАСС. По мнению главы ФЛГР, выступление на ЧМ получилось достойным.

«Сегодня после финиша плакала Алиса Жамбалова, ей было стыдно за своё выступление. При этом она ещё толком дышать не может после перенесённого ковида», — отметила Вяльбе, подчеркнув, что ещё пять лет сборная бы радовалась двум девочкам в топ-15, а сейчас огорчается из-за 9 и 12 места.

По словам Вяльбе, если бы Наталья Непряева не сломала пальцы, то попала бы в призы и в личных гонках, и в спринтерской эстафете. «Надеюсь, что пачку этих неприятностей мы получили в этом году, а в следующем нас эти проблемы минуют», – заключила Вяльбе.