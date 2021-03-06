Норвежская лыжница, 14-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг рассказала, что ей пришлось петь на финишном круге марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе, Германия.

Слова Йохауг цитирует издание VG. Лыжница отметила, что на отсечке 27,8 км стояла ее подруга по команде Лотта Венг и включила в переносной колонке песню норвежской группы D.D.E. — Det går likar no.

«Мне пришлось петь вместе с ними. Я выросла в деревне, эту песню поставили в мою честь», – рассказала Йохауг, отметив, что победа в марафоне получилась потрясающей.

По словам лыжницы, она знает, что не молодеет и что такая жизнь скоро закончится, поэтому наслаждается триумфом, пока может. «Такой успех на ЧМ невероятно много значит. Я не знаю, сколько чемпионатов у меня еще будет. От этого чувства еще сильнее», – сказала Йохауг.