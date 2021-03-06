Главные новости с ледовых катков, лыжных трасс и теннисных кортов — в традиционном дайджесте главных событий дня на Nevasport за 6 марта:

Тутберидзе объявила, что берет Косторную обратно в свою группу

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе официально согласилась взять бывшую ученицу, чемпионку Европы Алену Косторную обратно в свою группу. Тренер поставила несколько условий: фигуристка будет тренироваться на испытательном сроке до конца сезона, также она должна восстановить тройной аксель.

Йохауг выиграла марафон на ЧМ в Оберстдорфе, сравнявшись по числу побед с Вяльбе

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла масс-старт на 30 километров классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Второе место заняла еще одна норвежка Хайди Венг, она уступила 2 минуты и 34 секунды. Бронза ЧМ — у шведки Фриды Карлссон, она опередила на финише соотечественницу Эббу Андерссон.

Дестьё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове Место, Латыпов — в десятке

Французский биатлонист, олимпийский чемпион 2018 года Симон Дестьё стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон, он уступил лидеру 2,1 секунды, также не допустив ошибок в стрельбе. Третье место у немца Арнда Пайфера: он, как и коллеги, стрелял чисто, уступив 6,8 секунд на финише.

Экхофф победила в спринте в Нове-Место, Кайшева — 13-я

Норвежка Тирил Экхофф победила в женском спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. На дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами Экхофф допустила один промах. Второе место заняла украинка Юлия Джима, которая обошлась без штрафных кругов и пришла второй с отсванием в 9,3 секунды. Тройку сильнейших замкнула итальянка Лиза Виттоцци (без промахов), отстав на 15 секунд от лидера.

СКА выиграл третий матч в серии с «Динамо», победную шайбу в овертайме забросил Вей

Петербургский СКА обыграл на выезде минское «Динамо» в третьем матче стартовой серии в плей-офф Кубка Гагарина. Игра прошла на стадионе «Минск-Арена» и завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Валерия Брагина. В составе СКА в основное время отличились Эмиль Галимов, Игорь Ожиганов и Антон Швец-Роговой. За «Динамо» по шайбе забросили Алексей Протас, Павел Варфоломеев и Илья Шинкевич. Решающую шайбу в первом овертайме забросил Линден Вей.

Рублев вышел в финал турнира в Роттердаме, обыграв в двух сетах Циципаса

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира АТР в Роттердаме, обыграв в полуфинале представителя Греции Стефаноса Циципаса. Теннисисты провели на корте центра «Ахой Роттердам» 1 час и 37 минут, сыграв два сета. Счёт по партиям 6:3, 7:6 в пользу Рублева, второй сет он выиграл на тай-брейке со счётом 7:2.