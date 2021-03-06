На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе сегодня, 7 марта, состоится заключительная гонка турнира — мужской классический марафон на 50 километров.

Начало гонки назначено на 15:00 по московскому времени.

Сборную России по лыжным гонкам на этом старте будут представлять четверо спортсменов: Александр Большунов, Евгений Белов, Алексей Червоткин и Илья Семиков.

Сборную Норвегии представят пять лыжников: Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд (персональная квота действующего чемпиона мира), Пол Голберг, а также Йоханнес Клэбо.

Женский классический марафон на 30 километров накануне выиграла представительница Норвегии Тереза Йохауг. Она опередила соперниц более, чем на 2,5 минуты.