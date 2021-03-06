На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место сегодня, 7 марта, состоятся две гонки преследования.

Начало женского пасьюта назначено на 14:00 по московскому времени, мужская гонка преследования стартует в 18:00.

В женской гонке преследования первой будет стартовать Тириль Экхофф. С 13-й позиции в гонку убежит россиянка Ульяна Кайшева (40 секунд отставания), Миронова стартует 24-й, Ирина Казакевич убежит в гонку 32-й, Куклина – 53-й, Павлова – 54-й. Татьяна Акимова не справилась со стрельбой в спринте и в пасьют не попала.

В мужской гонке первым на трассу уйдёт француз Симон Дестье. Россиян Эдуард Латыпов отправится в гонку 10-м, Карим Халили убежит 16-м, Логинов – 23-м, Елисеев – 34-м, Гараничев – 37-м.