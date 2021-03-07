Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой домашнего матча НХЛ против «Филадельфии» — 4:3. На счету российского форварда гол и результативная передача.

Малкин сравнял счет в первом периоде, заложив вираж и поразив ворота с неудобной руки. Это его пятая шайба в сезоне. В третьем периоде россиянин приложил клюшку к решающему голу, ассистировав Джареду Маккэнну. Также у «пингвинов» отличились Брайан Раст и Зак Эстон-Рис. У «Филадельфии» забросили Трэвис Конекны, Кевин Хэйеса и Шейн Гостисбеер. Защитник «летчиков» Иван Проворов отметился голевой передачей.

Всего в активе Малкина в нынешнем сезоне 16 (5+11) очков при показателе полезности «-7» в 23 матчах. «Питтсбург» набрал 27 очков и догнал в таблице «Филадельфию», которая имеет две игры в запасе.