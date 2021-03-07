Российский боец Пётр Ян потерпел второе поражение за карьеру в смешанных единоборствах. Он проиграл американцу Алджамейну Стерлингу и не смог защитить чемпионский титул.

Титульный поединок в легчайшей весовой категории прошел в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта по московскому времени.

Судьи присудили победу Стерлингу после того, как в четвертом раунде Ян, находясь в партере, нанес сопернику удар коленом в голову. 28-летний россиянин был дисквалифицирован.

Ян потерпел второе поражение в 17 матчах и лишился чемпионского пояса, который завоевал в июле прошлого года, победив бразильца Жозе Алду. Ранее в смешанных единоборствах в марте 2016 года он уступил другому россиянину Магомеду Магомедову. Для Стерлинга победа стала 20-й в 23 поединках.