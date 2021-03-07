Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после домашнего поражения от СКА в третьем матче серии Кубка Гагарина (3:4 ОТ) дал понять, что неудовлетворен работой судейской бригады.

В овертайме арбитры оставили его команду втроем против полной пятерки соперника, удалив защитника Дмитрия Знахаренко и нападающего Роба Клинкхаммера. В результате СКА реализовал большинство в формате «5 на 3» усилиями Линдена Вея и праздновал победу. Недовольные болельщики освистали судей, забросали лед бутылками и другими посторонними предметами.

Вудкрофт не стал комментировать судейство, но намекнул, что некоторые решения ему непонятны. «Я бы многое хотел сказать, но не буду этого делать! Уверен, что все всё видели», — сказал канадский специалист на пресс-конференции. «Если вам, ребята, непонятно то, что происходит, то стоит в этом разобраться. Я же не буду разбирать каждый момент, ведь всё и так очевидно!» — добавил Вудкрофт, общаясь с журналистами.

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу СКА. Четвертый матч состоится в понедельник, 8 марта. В случае победы петербургский клуб выйдет в четвертьфинал Кубка Гагарина.