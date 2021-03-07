Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, вернувшийся из лазарета, впервые за полгода сыграл в НХЛ: его «блюзмены» в гостях уступили «Лос-Анджелесу» — 3:4 (ОТ).

Калифорнийцы совершили суперкамбэк, отыгравшись по ходу с 0:3. В их рядах отличились Анже Копитар (дважды), Мэтт Лафф и Адриан Кемпе, поставивший точку в овертайме. За «Сент-Луис» забили Давид Перрон, Натан Уокер и Райан О’Райлли.

Предыдущий раз Тарасенко выходил на лед 14 августа 2020 года в домашнем матче с «Ванкувером» (3:4 ОТ). В прошлом сезоне он провел всего 10 матчей. До этого он помог «Сент-Луису» завоевать первый в истории клуба Кубок Стэнли.

Воспитанник новосибирского хоккея завершил поединок с «королями» без очков. Он исполнил четыре броска в створ (больше всех в команде) и занес «-2» в графу полезности, проведя на площадке 16 минут 25 секунд.