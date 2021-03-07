Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян выразил желание провести бой-реванш с американцем Алджамейном Стерлингом в легчайшем весе UFC.

Ян лишился чемпионского пояса, проиграв Стерлингу в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта по московскому времени. Арбитры дисквалифицировали россиянина в четвертом раунде за запрещенный удар коленом в голову в партере. Для Стерлинга победа стала юбилейной, 20-й, в карьере.

По признанию проигравшего, он не сразу понял, что нарушил правила. «Я не увидел, что он сидит на коленях — думал, что он сидит корточках», — сказал Ян в комментарии журналистам. Также он сообщил о намерении взять реванш у Стерлинга. «Да, я хотел бы провести реванш. Но это зависит от руководства», — сказал Ян.