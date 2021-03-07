Российский мастер боевых искусств Ислам Махачев одержал победу над американцем Дрю Добером в рамках турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

Арбитры присудили Махачеву победу в третьем раунде на 97-й секунде. Россиянин успешно провел удушающий прием. Его секундантом был лидер мирового рейтинга Хабиб Нурмагомедов.

Для 29-летнего Махачева это 19-я победа за карьеру в смешанных единоборствах (7-я подряд). Единственное поражение он потерпел в октябре 2015 года, уступив бразильцу Адриано Мартинсу. Предыдущий раз он выходил в октагон почти полтора года назад — в сентябре 2019 года, когда победил бразильца Дави Рамус единогласным решением судей. Добер проиграл 10-й раз.

В еще одном бое вечера россиянин Аскар Аскаров был сильнее американца Джозефа Бенавидеса единогласным решением судей. В главном бою программы в легчайшем весе Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу из-за дисквалификации за запрещенный удар.