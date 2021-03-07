Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил травму прямой мышцы бедра и выбыл из строя как минимум на одну неделю.

Россиянин точно пропустит ближайший матч серии «А» против «Пармы», а также с большей долей вероятности не сыграет с «Беневенто» 13 марта.

После перехода из «Спартака» в январе Кокорин провел три матча за флорентийский клуб. В последней встрече против «Ромы» (1:2) он появился на поле в начале второго тайма. Нападающий травмировал бедро, но, несмотря на боли, остался на поле. Как стало известно «РБ Спорт» из источников, близких к «Фиорентине», Кокорин усугубил повреждение, из-за чего оказался в лазарете как минимум на неделю.

Россиянин уже испытывал дискомфорт с мышцами после поединка с «Интером», после которого около недели занимался по индивидуальной программе.